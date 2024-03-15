В Одессе прогремели взрывы
13:00 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва с разницей в несколько минут прозвучали в Одессе на юге Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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