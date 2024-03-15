В Одессе прогремели взрывы

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва с разницей в несколько минут прозвучали в Одессе на юге Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.