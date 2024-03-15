0
0
159
НОВОСТИ

Гражданку РФ задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте

13:05 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка РФ в Белгородской области планировала диверсию по заданию украинских спецслужб на одном из объектов ж/д транспорта, ее задержали с поличным. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по региону.

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки России, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — сообщили в пресс-службе управления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 15.03.2024
Первые россияне, не выполнившие требования по ВНЖ, принудительно покинули Латвию — МВД
0
50
13:57 15.03.2024
Асафов: В Москве на выборах президента к 12 часам проголосовали более 1,5 млн человек
0
55
13:32 15.03.2024
ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в РФ — Песков
0
107
13:20 15.03.2024
Польский Сейм поручил проверить расходы бывших властей страны на католическую церковь
0
124
13:00 15.03.2024
В Одессе прогремели взрывы
0
165
12:47 15.03.2024
Более 1,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента РФ
0
176
12:32 15.03.2024
Британия ведет необъявленную войну с Россией, считает экс-глава МИ-6
0
206
12:20 15.03.2024
Польские фермеры вновь блокируют границу со Словакией
0
206
12:05 15.03.2024
США являются крупнейшим источником дезинформации в мире — МИД КНР
0
203
12:00 15.03.2024
Остатки ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область, уничтожены при отступлении
0
243

Возврат к списку