Гражданку РФ задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка РФ в Белгородской области планировала диверсию по заданию украинских спецслужб на одном из объектов ж/д транспорта, ее задержали с поличным. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по региону.

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки России, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — сообщили в пресс-службе управления.