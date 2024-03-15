Польский Сейм поручил проверить расходы бывших властей страны на католическую церковь

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня поручил Верховной контрольной палате проверить финансовые потоки между государством и религиозными институтами, прежде всего католической церковью. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Сейчас я подписываю поручение председателю Высшей контрольной палаты выполнить, наверное, первую в своем роде комплексную и прозрачную проверку финансовых потоков между государством и религиозными организациями, особенно с католической церковью», — произнес Холовня в видеопослании, размещенном на его странице в соцсети X.

Политик отметил, что предметом проверки будут средства, которые бывшее консервативное правительство партии «Право и Справедливость» (ПиС) выделяло на нужды церкви.