ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в РФ — Песков
13:32 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы США на протяжении многих лет пытались вести подрывную деятельность в России и не оставили эти усилия до сих пор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор», — указал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ про подрывную деятельность ЦРУ в Китае.
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