Первые россияне, не выполнившие требования по ВНЖ, принудительно покинули Латвию — МВД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые россияне, не выполнившие требования для получения временного вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, покинули страну в связи с предписанием о выезде. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.

По его словам, которые приводит портал телеканала Tvnet, такие предписания были выданы девяти россиянам, однако из страны выехали только двое из них. Он уточнил, что если оставшиеся семь решений не будут обжалованы, то Государственная пограничная охрана выдворит этих граждан.

Как отметил портал, речь идет о россиянах, которые до 31 декабря 2023 года не подали заявление на получение временного вида на жительство в Латвии в связи с поправками к закону о иммиграции. Этот ВНЖ необходим для того, чтобы в течение двух лет сдать экзамен на знание латышского языка и претендовать на статус постоянно жителя ЕС.