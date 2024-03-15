Асафов: В Москве на выборах президента к 12 часам проголосовали более 1,5 млн человек

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В российской столице к 12.00 на выборах президента уже проголосовали более 1,5 млн человек. По словам заместителя руководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов, «это общая явка на 12:00 и в дистанционном электронном голосовании, и на участках».

Как отмечает Асафов, процесс голосования идет штатно, каких-то нарушений не зафиксировано. «Все электронные системы, все устройства на участках работают, доступно для использования, - заявил Асафов. - На первую половину первого дня никаких значимых происшествий нет. Важно отметить, что интерес к голосованию настолько высокий, что цифры по явке бьют рекорды предыдущих годов».

Как уже сообщала «Независимая газета», выборы президента России продлятся до 20.00о 17 марта. Голосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в, а также жители других регионов, подавшие заявление на прикрепление к столичному избирательному участку.