Франция все больше втягивается в конфликт на Украине, делая РФ противником — Песков
14:12 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине, она уже участвует в нем. На это обратил внимание на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.
«Мы читаем заявления господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона, — отметил представитель Кремля. — Что Россия — противник [для Франции, как заявил Макрон], — да, для Франции это очевидно, потому что Франция — она уже втянута в войну на Украине».
«Она, собственно, косвенно принимает участие в этой войне, — добавил Песков. — И, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности».
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