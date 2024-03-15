ФСБ задержала члена украинского «Легиона "Свобода России"*, готовившего теракты в Брянске
14:32 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России задержали участника запрещенной в РФ террористической украинской организации «Легион „Свобода России“*, готовившего теракты в Брянске в преддверии президентских выборов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края, гражданин России 2002 г. р., осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации „Легион „Свобода России“ (ЛСР) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ», — подчеркнули в ЦОС.
По указанию куратора организации завербованный россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.
НОВОСТИ
- 15:32 15.03.2024
- В Госдуме обвинили латвийского президента в призыве к геноциду
- 15:12 15.03.2024
- Один человек погиб, еще два пострадали в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
- 15:00 15.03.2024
- Казахстан будет укреплять традиционные ценности вопреки западным веяниям — Токаев
- 14:12 15.03.2024
- Франция все больше втягивается в конфликт на Украине, делая РФ противником — Песков
- 14:00 15.03.2024
- Первые россияне, не выполнившие требования по ВНЖ, принудительно покинули Латвию — МВД
- 13:57 15.03.2024
- Асафов: В Москве на выборах президента к 12 часам проголосовали более 1,5 млн человек
- 13:32 15.03.2024
- ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в РФ — Песков
- 13:20 15.03.2024
- Польский Сейм поручил проверить расходы бывших властей страны на католическую церковь
- 13:05 15.03.2024
- Гражданку РФ задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте
- 13:00 15.03.2024
- В Одессе прогремели взрывы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать