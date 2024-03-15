ФСБ задержала члена украинского «Легиона "Свобода России"*, готовившего теракты в Брянске

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали участника запрещенной в РФ террористической украинской организации «Легион „Свобода России“*, готовившего теракты в Брянске в преддверии президентских выборов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края, гражданин России 2002 г. р., осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации „Легион „Свобода России“ (ЛСР) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ», — подчеркнули в ЦОС.

По указанию куратора организации завербованный россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.