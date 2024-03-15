Казахстан будет укреплять традиционные ценности вопреки западным веяниям — Токаев
15:00 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан не будет идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для него ценности, и будет последовательно культивировать традиционные семейные ценности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на национальном курултае.
«Мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира. В эту деструктивную пропаганду вовлекаются наши дети, поэтому цена вопроса как никогда велика — это духовное здоровье подрастающего поколения. На нашу позицию в данном вопросе не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности», — сказал казахстанский лидер.
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