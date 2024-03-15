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Один человек погиб, еще два пострадали в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

15:12 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб. <…> Также, по данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших», — написал он.

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