Один человек погиб, еще два пострадали в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб. <…> Также, по данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших», — написал он.