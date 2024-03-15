В Госдуме обвинили латвийского президента в призыве к геноциду
15:32 15.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме обвинили латвийского президента в геноциде после заявления о необходимости разрушения России.
Эдгарс Ринкевичс в своих соцсетях перефразировал крылатое латинское выражение «Carthago delenda est» («Карфаген должен быть разрушен»).
Это призыв к уничтожению целого народа. Наша страна может «профилактировать действия таких мерзавцев» так, как сочтёт нужным. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков.
«Есть ситуации, когда действия (а слова для политика — это тоже чаще всего действия, и очень важные), за которые нужно отвечать, заслуживают нормальной, чёткой и однозначной человеческой оценки. Без всяких оглядок, экивоков. То, что сказано о необходимости разрушения России, — это, вне всякого сомнения, подлость, это преступление против народа России, и всякий, кто заявляет о разрушении одной страны сегодня, завтра может заявить о необходимости разрушения следующей страны, и следующей страны. Это значит, что такие люди представляют угрозу современному миру, угрозу человечеству и угрозу собственному народу и собственной стране.
Потому что, если ты выступаешь за разрушение какого-либо другого государства, другой страны, следовательно, у этого государства и у этой страны появляются все основания действовать аналогичным образом в отношении той страны, которую та сам представляешь. Поэтому заявление мерзкое, возмутительное со всех точек зрения, провокационное, направленное на разрушение европейской, а значит и мировой стабильности, и заслуживающее осуждения, в том числе соотечественниками данного господина. Потому что ничего патриотического в данном заявлении нет. Это абсолютная провокация, в том числе против собственного народа.
Россия вправе профилактировать действия таких мерзавцев теми способами, которыми она посчитает нужными и возможными. Потому что всякий народ, всякая страна вправе себя защищать, а тем более защищать тогда, когда речь идёт о попытке уничтожения целого народа, а значит геноцида в отношении целого народа».
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