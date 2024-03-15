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Вылившей краску в урну для бюллетеней в Москве грозит до 5 лет лишения свободы

15:58 15.03.2024

В Москве возбуждено уголовное дело по факту происшествия, зафиксированного на одном из избирательных участков. По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлии Ивановой, сегодня девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. 

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»), - заявила представитель СК. - В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу».

Напомним, сегодня в 8.00 стартовали выборы президента РФ, который продлятся до 20.00 17 марта. Москвичи и граждане других регионов, подавшие заявление о прикреплении к московскому избирательному участку, смогут проголосовать как при помощи бумажных бюллетеней, так и онлайн.

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