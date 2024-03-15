В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 млн человек
16:05 15.03.2024
В российской столице к 15.00 участие в выборах президента России уже приняли почти 2,3 млн избирателей. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в списке избирателей столицы значатся 7 млн 971 тыс. 786 человек. «Всего выдано бюллетеней 2 млн 250 тыс. 564, - заявила Кириллова. - Если говорить о бумажных бюллетенях, то выдано 390 955, электронно проголосовали 1 млн 859 тыс. 609 избирателей, избравших именно этот вариант голосования».
Как уже сообщала «Независимая газета», выборы президента России стартовали сегодня и продлятся три дня. Проголосовать онлайн можно круглосуточно до 20:00 17 марта. Избирательные участки, на которых можно проголосовать бумажными бюллетенями и при помощи терминалов для электронного голосования, открыты с 8:00 до 20:00.
НОВОСТИ
- 17:16 15.03.2024
- Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пройдет 16 марта
- 17:12 15.03.2024
- В Калужской области украинский дрон взорвался над предприятием
- 17:00 15.03.2024
- Хуситы атаковали израильское судно и эсминец США
- 16:34 15.03.2024
- Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы
- 16:32 15.03.2024
- Виновных в обстрелах регионов РФ повесят, как нацистов в Харькове в 1943-м — Медведев
- 16:12 15.03.2024
- КНР намерена ускорить разработку многоразовых тяжелых ракет
- 16:00 15.03.2024
- Орбан призвал страны ЕС «восстать» против диктата Брюсселя
- 15:58 15.03.2024
- Вылившей краску в урну для бюллетеней в Москве грозит до 5 лет лишения свободы
- 15:50 15.03.2024
- Сбер откроет Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде
- 15:32 15.03.2024
- В Госдуме обвинили латвийского президента в призыве к геноциду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать