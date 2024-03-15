В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 млн человек

16:05

В российской столице к 15.00 участие в выборах президента России уже приняли почти 2,3 млн избирателей. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в списке избирателей столицы значатся 7 млн 971 тыс. 786 человек. «Всего выдано бюллетеней 2 млн 250 тыс. 564, - заявила Кириллова. - Если говорить о бумажных бюллетенях, то выдано 390 955, электронно проголосовали 1 млн 859 тыс. 609 избирателей, избравших именно этот вариант голосования».

Как уже сообщала «Независимая газета», выборы президента России стартовали сегодня и продлятся три дня. Проголосовать онлайн можно круглосуточно до 20:00 17 марта. Избирательные участки, на которых можно проголосовать бумажными бюллетенями и при помощи терминалов для электронного голосования, открыты с 8:00 до 20:00.