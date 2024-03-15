Орбан призвал страны ЕС «восстать» против диктата Брюсселя
16:00 15.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
По словам премьер-министра Венгрии, европейские чиновники пытаются втянуть ЕС в войну.
Орбан убеждён, что этот год станет переломным, поскольку «словаки встали на ноги, чехи посыпаются, австрийцы готовятся, итальянцы потихоньку движутся в правильном направлении, голландцы уже на ногах, и американцы тоже взбунтовались».
Политик отметил, что Брюссель «не первая империя, нацелившаяся на Венгрию», однако уверен, что народ стран гордый и не даст себя подчинить.
«Мы не потерпим, чтобы они разоряли фермеров, уничтожали средний класс, разоряли европейские компании, отнимали права наций, делали наших детей долговыми рабами», — подчеркнул он во время выступления в Национальном музее в Будапеште.
Виктор Орбан ранее указал на необходимость смены руководства в ЕС, поскольку те бросили европейцев на произвол судьбы. Говорит Москва
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