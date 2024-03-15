Хуситы атаковали израильское судно и эсминец США

17:00 Источник: Lenta.ru

Йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно и эсминец США с помощью дронов. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

Как заявил Сариа, силы «Ансар Аллах» атаковали израильское торговое судно и американский эсминец в Красном море. Также он подтвердил информацию о начале операций в Индийском океане.

«Была проведена операция по наведению в море израильского корабля Pacific 01 с использованием соответствующих корабельных ракет», — заявил представитель хуситов. Также он сообщил об атаке трех израильских и американских кораблей в Индийском океане с помощью ракет и беспилотников. Lenta.Ru