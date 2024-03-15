Виновных в обстрелах регионов РФ повесят, как нацистов в Харькове в 1943-м — Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Те, кто обстреливает российские регионы, будут болтаться на виселице, как военные преступники в освобожденном от нацистов Харькове в 1943 году. С таким сравнением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, проиллюстрировав публикацию в своем телеграм-канале фотографией итогов Харьковского процесса.

«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 году). И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов», — написал Медведев.

Харьковский суд над теми, кто совершил преступления в годы оккупации города, стал первым из советских открытых процессов над нацистами. По итогам заседаний, прошедших в декабре 1943 года, обвиняемые — три гражданина Германии и советский коллаборационист — шофер гестапо — были приговорены к повешению.