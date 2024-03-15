Виновных в обстрелах регионов РФ повесят, как нацистов в Харькове в 1943-м — Медведев
16:32 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Те, кто обстреливает российские регионы, будут болтаться на виселице, как военные преступники в освобожденном от нацистов Харькове в 1943 году. С таким сравнением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, проиллюстрировав публикацию в своем телеграм-канале фотографией итогов Харьковского процесса.
«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 году). И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов», — написал Медведев.
Харьковский суд над теми, кто совершил преступления в годы оккупации города, стал первым из советских открытых процессов над нацистами. По итогам заседаний, прошедших в декабре 1943 года, обвиняемые — три гражданина Германии и советский коллаборационист — шофер гестапо — были приговорены к повешению.
НОВОСТИ
- 17:16 15.03.2024
- Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пройдет 16 марта
- 17:12 15.03.2024
- В Калужской области украинский дрон взорвался над предприятием
- 17:00 15.03.2024
- Хуситы атаковали израильское судно и эсминец США
- 16:34 15.03.2024
- Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы
- 16:12 15.03.2024
- КНР намерена ускорить разработку многоразовых тяжелых ракет
- 16:05 15.03.2024
- В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 млн человек
- 16:00 15.03.2024
- Орбан призвал страны ЕС «восстать» против диктата Брюсселя
- 15:58 15.03.2024
- Вылившей краску в урну для бюллетеней в Москве грозит до 5 лет лишения свободы
- 15:50 15.03.2024
- Сбер откроет Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде
- 15:32 15.03.2024
- В Госдуме обвинили латвийского президента в призыве к геноциду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать