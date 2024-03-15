Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы

16:34

Попытка воспрепятствовать осуществлению избирательных прав или помешать работе избирательных комиссий может обойтись нарушителю закона в пять лет лишения свободы. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москва Александра Асафова, в столице отмечены два ЧП на избирательных участках. На одном зеленка была вылита в ящик для голосования, на другом участке произошла попытка поджога.

«Все последствия всех этих действий сейчас устранены, ведут работу правоохранители, мы следим за развитием этой ситуации, - заявил Асафов. - Стоит упомянуть, что даже если эти действия, по предположению правоохранителей, будут трактованы по ст. 141 Уголовного кодекса РФ, наказание за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий составляет от трех до пяти лет, что тоже серьезно».

Выборы президента РФ стартовали сегодня в 8.00 и продлятся до 20.00 17 марта. Избирательные участки будут действовать с 8:00 до 20:00 все три дня, проголосовать можно и онлайн.