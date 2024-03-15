В Калужской области украинский дрон взорвался над предприятием

17:12 Источник: РБК

Один из четырех атаковавших Калужскую область утром дронов взорвался над предприятием, сообщил губернатор Владислав Шапша. Еще два дрона упали на территории предприятия. Шапша не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь, оно продолжает работу.

Один дрон сбили средства ПВО, остальные три подавили системы РЭБ, сообщил губернатор. РБК