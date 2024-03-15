0
0
160
НОВОСТИ

Общественный штаб: Голосование на выборах в Москве проходит без нарушений

17:23 15.03.2024

Процесс голосования на выборах президента России в Москве идет без нарушений. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, все поступающие в штаб обращения оперативно обрабатываются. «На некоторых избирательных участках зафиксированы попытки нарушить текущий ход голосования, - сообщил Ковалев. - Также были предприняты различного рода провокации. Каждая такая ситуация разбирается индивидуально, следим за всеми сообщениями от наблюдателей на местах. В целом серьезных нарушений нет, общий ход голосования проходит штатно».

Ковалев отметил, что эффективность наблюдения за выборами прямо зависит от внимательности тех, кто сейчас работает на участках и в центре видеонаблюдения в Общественном штабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 15.03.2024
К 2027 году Австрия планирует полностью отказаться от российского газа
0
17
18:15 15.03.2024
Собянин проголосовал с помощью системы ДЭГ на выборах президента
0
96
17:40 15.03.2024
ЕК выделила на производство боеприпасов полмиллиарда евро
0
152
17:16 15.03.2024
Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пройдет 16 марта
0
194
17:12 15.03.2024
В Калужской области украинский дрон взорвался над предприятием
0
203
17:00 15.03.2024
Хуситы атаковали израильское судно и эсминец США
0
215
16:34 15.03.2024
Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы
0
282
16:32 15.03.2024
Виновных в обстрелах регионов РФ повесят, как нацистов в Харькове в 1943-м — Медведев
0
248
16:12 15.03.2024
КНР намерена ускорить разработку многоразовых тяжелых ракет
0
289
16:05 15.03.2024
В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 млн человек
0
281

Возврат к списку