Общественный штаб: Голосование на выборах в Москве проходит без нарушений
17:23 15.03.2024
Процесс голосования на выборах президента России в Москве идет без нарушений. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, все поступающие в штаб обращения оперативно обрабатываются. «На некоторых избирательных участках зафиксированы попытки нарушить текущий ход голосования, - сообщил Ковалев. - Также были предприняты различного рода провокации. Каждая такая ситуация разбирается индивидуально, следим за всеми сообщениями от наблюдателей на местах. В целом серьезных нарушений нет, общий ход голосования проходит штатно».
Ковалев отметил, что эффективность наблюдения за выборами прямо зависит от внимательности тех, кто сейчас работает на участках и в центре видеонаблюдения в Общественном штабе.
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