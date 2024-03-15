0
0
148
НОВОСТИ

ЕК выделила на производство боеприпасов полмиллиарда евро

17:40 15.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на производство боеприпасов. В частности, 248 миллионов направят на производство пороха и 124 миллиона — на изготовление взрывчатки.

Планируется, что к концу 2025 года в ЕС будут выпускать два миллиона снарядов в год.

Еврокомиссия 5 марта представила программу укрепления оборонно-промышленного блока. Из бюджета Евросоюза будет выделено полтора миллиарда на повышение конкурентоспособности технологической и промышленно базы. Программа также предусматривает совместное финансирование и заказ вооружения, а также модернизацию ВПК стран ЕС.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 15.03.2024
К 2027 году Австрия планирует полностью отказаться от российского газа
0
17
18:15 15.03.2024
Собянин проголосовал с помощью системы ДЭГ на выборах президента
0
96
17:23 15.03.2024
Общественный штаб: Голосование на выборах в Москве проходит без нарушений
0
166
17:16 15.03.2024
Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пройдет 16 марта
0
194
17:12 15.03.2024
В Калужской области украинский дрон взорвался над предприятием
0
203
17:00 15.03.2024
Хуситы атаковали израильское судно и эсминец США
0
215
16:34 15.03.2024
Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы
0
282
16:32 15.03.2024
Виновных в обстрелах регионов РФ повесят, как нацистов в Харькове в 1943-м — Медведев
0
248
16:12 15.03.2024
КНР намерена ускорить разработку многоразовых тяжелых ракет
0
289
16:05 15.03.2024
В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 млн человек
0
281

Возврат к списку