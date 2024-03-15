ЕК выделила на производство боеприпасов полмиллиарда евро

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на производство боеприпасов. В частности, 248 миллионов направят на производство пороха и 124 миллиона — на изготовление взрывчатки.

Планируется, что к концу 2025 года в ЕС будут выпускать два миллиона снарядов в год.

Еврокомиссия 5 марта представила программу укрепления оборонно-промышленного блока. Из бюджета Евросоюза будет выделено полтора миллиарда на повышение конкурентоспособности технологической и промышленно базы. Программа также предусматривает совместное финансирование и заказ вооружения, а также модернизацию ВПК стран ЕС. Говорит Москва