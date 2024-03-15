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НОВОСТИ

Собянин проголосовал с помощью системы ДЭГ на выборах президента

18:15 15.03.2024

На выборах президента РФ мэр Москвы Сергей Собянин голосовал в электронном формате. По словам главы города, с каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше.

"Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние 20 лет не приходил на участки. В конечном счете увеличение явки и обеспечивает реальную демократию. Когда граждане сами определяют свою судьбу. Сегодня я тоже проголосовал онлайн", – отметил градоначальник в Telegram.

Напомним, проголосовать онлайн или на избирательном участке в Москве можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

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