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Страны поддерживающие Украину «не находятся в состоянии войны с РФ» - Шольц

20:10 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддерживающие Украину страны «не находятся в состоянии войны с Россией».

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине Шольц отметил, что ФРГ, Франция и Польша являются «одними из крупнейших политических, военных и финансовых сторонников Украины». «Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы ясно дали это понять с самого начала, и это будет применимо до тех пор, пока необходимо», — констатировал канцлер. «Понятно, что мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал он.

Общей целью, по словам главы правительства ФРГ, «остается обеспечение того, чтобы Украина могла эффективно защитить себя». «Германия, Франция и Польша привержены этому вместе со многими союзниками и партнерами в Европе и по ту сторону Атлантики. И мы не отступим от своих обязательств», — подчеркнул Шольц. Он добавил, что формат «Веймарского треугольника» (Франция, Германия, Польша) является «очень важным знаком нашего единства».

Ранее Шольц неоднократно заявлял, что сделает все возможное, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали стороной конфликта на Украине.

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