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Глава Мосгоризбиркома Кириллова: Почти 3 млн человек проголосовали в Москве в первый день голосования

20:41 15.03.2024

В Москве в течение первого дня выборов президента РФ свой выбор сделали почти 3 млн человек, заявила глава Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.

«Всего выдано бюллетеней - 2 млн 976 тыс 987, электронно проголосовали 2 млн 381 тыс. 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 тыс. 848 избирателей», - сообщила председатель МГИК.

По мнению Кирилловой, москвичи продемонстрировали высокую сознательность: «Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования».

Напомним, выборы президента России стартовали сегодня и продлятся до 17 марта. В Москве могут голосовать горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов, которые оформили заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня, проголосовать онлайн можно круглосуточно.

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