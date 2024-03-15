Глава Мосгоризбиркома Кириллова: Почти 3 млн человек проголосовали в Москве в первый день голосования
20:41 15.03.2024
В Москве в течение первого дня выборов президента РФ свой выбор сделали почти 3 млн человек, заявила глава Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.
«Всего выдано бюллетеней - 2 млн 976 тыс 987, электронно проголосовали 2 млн 381 тыс. 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 тыс. 848 избирателей», - сообщила председатель МГИК.
По мнению Кирилловой, москвичи продемонстрировали высокую сознательность: «Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования».
Напомним, выборы президента России стартовали сегодня и продлятся до 17 марта. В Москве могут голосовать горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов, которые оформили заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня, проголосовать онлайн можно круглосуточно.
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