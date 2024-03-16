Путин заранее знал о намерении ВСУ прорваться через российскую границу

09:30 Источник: Газета.Ru

Журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.

По словам журналиста, российская разведка получила сведения о планируемой операции за две недели. Путина оповестили об угрозе, и он распорядился заменить солдат-срочников на границе на контрактников и спецназ.

«Было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — пояснил Зарубин. Газета.Ru