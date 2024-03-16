Сбер, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта
09:45 16.03.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Меморандум предусматривает объединение усилий по созданию Байкальского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Стороны договорились вести совместную образовательную деятельность в этой сфере.
«Центр, об открытии которого мы договорились сегодня, позволит значительно расширить применение технологий искусственного интеллекта в Иркутской области, повысив качество сервисов для жителей региона, – пояснил Александр Ведяхин. – Главными направлениями его научно-исследовательской деятельности станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии. В этом году центр займется проектом по сохранению озера Байкал, созданием сервиса по работе с обращениями жителей области, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий. Еще одно важное направление – прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий».
«Президент России Владимир Владимирович Путин в недавнем Послании Федеральному собранию уделил особое внимание применению технологий искусственного интеллекта, анонсировал новый национальный проект «Экономика данных», в рамках которого будут решаться задачи по формированию цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, – напомнил Игорь Кобзев. – У нас разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Иркутской области, в которой также отражены технологии искусственного интеллекта. Уверен, что в нашем сотрудничестве мы найдём действенные механизмы, чтобы реализовать новые практики на базе искусственного интеллекта на территории Иркутской области».
«Подписанное соглашение расширяет наше стратегическое сотрудничество в образовательной, исследовательской и проектной деятельности, – отметил Михаил Корняков. – Наша совместная работа позволит объединить знания, опыт и интеллектуальные ресурсы для создания новых технологий и цифровых сервисов, что будет способствовать развитию экономики региона и улучшению качества жизни людей».
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