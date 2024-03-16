Сайт Российского Красного Креста взломали хакеры
10:30 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не проводит никакую платную эвакуацию из Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил председатель РКК Павел Савчук.
«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен», — сказал он, комментируя появившееся на ресурсе сообщение о якобы проводимой платной эвакуации из Белгородской области.
По его словам, РКК не организует платную эвакуацию. «Наше белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме», — добавил Савчук.
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