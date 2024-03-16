0
0
146
НОВОСТИ

Сайт Российского Красного Креста взломали хакеры

10:30 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не проводит никакую платную эвакуацию из Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил председатель РКК Павел Савчук.

«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен», — сказал он, комментируя появившееся на ресурсе сообщение о якобы проводимой платной эвакуации из Белгородской области.

По его словам, РКК не организует платную эвакуацию. «Наше белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме», — добавил Савчук.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 16.03.2024
В Госдуму представят проект закона о наказании за попытку сорвать выборы
0
32
11:00 16.03.2024
ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области, готовившийся агентом Киева
0
102
10:00 16.03.2024
БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области
0
238
09:45 16.03.2024
Сбер, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта
0
180
09:30 16.03.2024
Путин заранее знал о намерении ВСУ прорваться через российскую границу
0
260
09:00 16.03.2024
Маск согласен, что США наступит конец, если Вашингтон не изменит подход к мигрантам
0
269
08:50 16.03.2024
Очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков
0
332
08:40 16.03.2024
Над Белгородской и Курской областями перехвачено и уничтожено 8 БПЛА, ракета «Точка-У»
0
271
08:30 16.03.2024
ВС РФ точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена» — МО РФ
0
369
23:00 15.03.2024
В Театре сатиры 18 марта пройдет прощание с Ширвиндтом
0
701

Возврат к списку