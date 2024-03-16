ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области, готовившийся агентом Киева
11:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, готовившийся 61-летним агентом военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, он был завербован украинскими спецслужбами во Львове, прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов с применением самодельно изготовленных устройств железнодорожных составов с грузами для специальной военной операции.
«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — сообщили в ФСБ.
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