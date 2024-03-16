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Глава МО Италии заверил, что итальянские войска никогда не будут на Украине

12:30 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заверил, что итальянские войска никогда не будут направлены на Украину. Он также осудил заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и представителей Польши на эту тему, как и встречи «на двоих или троих», которые подрывают единство ЕС.

«[Западу] следует избегать сенсационных заявлений, таких как отправка войск НАТО на Украину, пытаясь произвести впечатление. Или избегать разделения на встречи на двоих-троих, когда нас в Европе 27. Следует избегать заявлений, подобных тем, что сделал Макрон два дня назад, или заявлений министра иностранных дел Польши [Радослава Сикорского] (он сказал, что военнослужащие НАТО уже присутствуют на Украине — прим. ТАСС). Я считаю, что контраст с таким монолитом, как Россия, в котором командует только один человек, предполагал бы четкую, непротиворечивую стратегию и с нашей стороны, выстроенную в рамках единой коалиции», — сказал он в интервью газете La Repubblica.

По мнению министра, помощь Украине на нынешнем этапе заключается в поставке боеприпасов и оружия для отражения атак России, тогда как на политическом уровне необходимо добиваться их прекращения. «В любом случае могу заверить, что итальянских войск никогда не будет на Украине», — сказал Крозетто.

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