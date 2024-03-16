Две фуры и микроавтобус столкнулись в Омской области, пять человек погибли

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Омской области, где столкнулись две грузовые фуры и микроавтобус. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, из них один ребенок, и еще три человека пострадали», — говорится в сообщении.