Попытка прорыва ДРГ ВСУ в Козинку сорвана ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ
14:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничной зоне Козинки в Белгородской области сорвана ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России», — говорится в сообщении.
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