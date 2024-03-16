16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская инициативная группа из числа чиновников, журналистов и представителей научной сферы готова помочь в распространении информации на Западе о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила профессор геополитики, обороны и безопасности в Академии геополитики Парижа Алеся Милорадович по итогам первого дня пребывания в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда она приехала в качестве эксперта на выборах президента РФ.

«Что мы [инициативная группа] можем сделать — поддержать информационно. Мы бы могли сделать анонсы по поводу того, что случилось с детьми Донбасса, у нас очень много друзей и знакомых, которые могут помогать [информационно], потому что мы поняли, что сейчас уже сила в блогерстве. Люди передают информацию. Речь идет не только о преступлениях [ВСУ], но и обо всем, что здесь происходит. <…> Я могу у себя в блоге выкладывать очень много журналистов, политиков, студентов», — сказала спикер по итогам встречи с омбудсменом региона Дарьей Морозовой на площадке одного из избирательных участков.

Милорадович подчеркнула, что в ее окружении немало людей, в том числе высокопоставленных, которые готовы доносить информацию о происходящем в Донбассе на доступных медиаресурсах.