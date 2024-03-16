Голосование на выборах президента РФ в Москве проходит штатно и без нарушений

16:20

В Москве голосование в ходе выборов президента России идет штатно и без нарушений, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев. «Голосование идет штатно, все спокойно. Наблюдаем через видеокамеры, через нашу сеть наблюдателей, что происходит в городе, как работают система Мосгоризбиркома», – сообщил Ковалев.

По словам руководителя Общественного штаба особенно активны наблюдатели, также эффективно действует система «Мобильный наблюдатель».