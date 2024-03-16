Общественный штаб по наблюдению за выборами: Все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены
16:25 16.03.2024
Специалисты смогли отразить все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух.
«Атаки на систему электронного голосования наблюдаются с момента старта голосования. И система, и команда были подготовлены... Ни одна атака не прошла, - заявил он. - Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс электронного голосования, что и требовалось обеспечить».
Как уже сообщала "Независимая газета", выборы в Москве проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.
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