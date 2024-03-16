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Полиция Латвии задержала активистку, выступившую против парада памяти легионеров СС

17:30 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Латвии задержала пророссийскую активистку Елену Крейле во время ежегодного марша в честь легионеров СС в Риге. Об этом сообщил портал Delfi.

Соответствующую информацию ему подтвердили в Госполиции прибалтийской республики. Крейле «регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов» Латвии после начала спецоперации РФ на Украине, поясняет портал.

Активистка стала широко известна в Латвии после того, как стала приходить на различные политические мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и плакатом с буквой Z. В ноябре 2023 года ее признали «виновной в оправдании военных преступлений» и приговорили к году лишения свободы условно.

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