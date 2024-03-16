Гражданка Белоруссии погибла в горах Словакии после нападения медведя

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка Белоруссии погибла после нападения медведя в горах Низкие Татры в центральной части Словакии. Об этом сообщила журналистам представитель полиции республики Зузана Шефчикова.

«В результате нападения медведя в горах Низкие Татры погибла 31-летняя гражданка Белоруссии», — сказала она. По ее словам, женщина пыталась убежать от хищника и сорвалась со скалы.

Трагедия произошла в пятницу. Белорусская гражданка и ее партнер направились на прогулку по одной из туристических троп в Низких Татрах. В лесу на горном склоне на них напал медведь. Мужчине удалось спастись бегством.