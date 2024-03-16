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В прошлом году потерпевшим от преступлений возмещено более 100 млрд рублей — СК РФ

20:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 млрд рублей возмещено в прошлом году потерпевшим от преступлений, наложен арест на активы обвиняемых на сумму свыше 115 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Значительных результатов удалось добиться в сфере возмещения ущерба — потерпевшим от преступлений возмещено более 100 миллиардов рублей, также наложен арест на активы обвиняемых на сумму свыше 115 миллиардов рублей», — процитировали в ведомстве слова председателя СК Александра Бастрыкина. Он прочитал лекции студентам Санкт-Петербургского государственного университета и рассказал об итогах работы СК России за 2023 год.

Глава ведомства отметил, что в прошлом году следователями Следственного комитета в суды направлено более 90 тысяч уголовных дел. В их числе более 10 тысяч дел о противоправных деяниях коррупционного характера, 19 тысяч — по экономическим составам преступлений, 7 тысяч — об убийствах.

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