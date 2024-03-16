МГИК: На 15 часов 16 марта в Москве проголосовали почти 4 млн человек
19:20 16.03.2024
В Москве почти 4 млн человек проголосовали на выборах президента Российской Федерации к 15:00. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, к этому времени было выдано 3 млн 910 тыс. 263 бюллетеней. "Из них дистанционно проголосовали 2 млн 982 тыс. 178, с помощью бумажного бюллетеня – 928 тыс. 85", – сообщила глава МГИК.
Как отмечают в Общественном штабе по наблюдению за выборами, процесс проходит спокойно, без нарушений.
Сделать свой выбор москвичи могут до 20:00 17 марта. В столице голосуют горожане, имеющие постоянную регистрацию в мегаполисе, а также жители других регионов РФ, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.
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