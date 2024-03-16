Почти 4,3 млн человек проголосовали в Москве на выборах по состоянию на 20:00
20:35 16.03.2024
В Москве в ходе выборов президента свой выбор сделали уже почти 4,3 млн человек. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, это показатель на 20.00.
«Всего выдано бюллетеней 4 млн 286 тыс. 496, из них ДЭГ – 3 млн 188 тыс. 462, бумажные бюллетени – 1 млн 98 тыс. 34», – заявила глава Мосгоризбиркома.
Выборы президента РФ будут продолжаться до 20:00 17 марта. Голосовать на выборах президента в Москве можно онлайн круглосуточно, а также 17 марта на избирательных участках с 8:00 до 20:00.
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