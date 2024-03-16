Ковалев: Фиксируются атаки на систему ДЭГ с серверов в США и Великобритании
21:05 16.03.2024
Большинство атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве фиксируется с серверов в США и Великобритании, заявил глава столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
«Они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей. Это сети условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят – так мы их фиксируем – это США и Великобритания», – заявил глава штаба.
По его словам, несмотря на атаки, голосование второй день проходит штатно. «В Москве вся система дистанционного электронного голосования надежно защищена, - сказал Ковалев. - Ничего не получится у тех, кто пытается московские выборы вмешаться».
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