0
0
123
НОВОСТИ

Ковалев: Фиксируются атаки на систему ДЭГ с серверов в США и Великобритании

21:05 16.03.2024

Большинство атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве фиксируется с серверов в США и Великобритании, заявил глава столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

«Они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей. Это сети условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят – так мы их фиксируем – это США и Великобритания», – заявил глава штаба.

По его словам, несмотря на атаки, голосование второй день проходит штатно. «В Москве вся система дистанционного электронного голосования надежно защищена, - сказал Ковалев. - Ничего не получится у тех, кто пытается московские выборы вмешаться».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 16.03.2024
SpaceX создает сеть спутников-шпионов для разведки США — Reuters
0
170
20:35 16.03.2024
Почти 4,3 млн человек проголосовали в Москве на выборах по состоянию на 20:00
0
181
20:30 16.03.2024
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с РФ — Песков
0
198
20:00 16.03.2024
В прошлом году потерпевшим от преступлений возмещено более 100 млрд рублей — СК РФ
0
215
19:30 16.03.2024
Россия никогда не признает независимость Косово — Косачев
0
289
19:20 16.03.2024
МГИК: На 15 часов 16 марта в Москве проголосовали почти 4 млн человек
0
236
19:00 16.03.2024
Порошенко заявил, что власти Украины уничтожают предпосылки для вступления в ЕС
0
354
18:50 16.03.2024
Андрей Воробьев с семьей проголосовал на выборах президента
0
259
18:30 16.03.2024
Гражданка Белоруссии погибла в горах Словакии после нападения медведя
0
342
18:00 16.03.2024
В Москве прохожий задержал похитителя 46 млн рублей
0
391

Возврат к списку