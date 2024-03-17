Более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

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В Москве в ходе выборов президента РФ проголосовали уже более 4,3 млн человек. По словам руководителя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, столичные избиратели «показывают серьезную активность» и на участки приходит «большое количество избирателей». «На 8:00 выдано бюллетеней – 4 млн 354 тыс. 446, дистанционно проголосовали 3 млн 255 тыс. 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 млн 99 тыс. 217 избирателей», – сообщила председатель МГИК.

Как уже сообщала «Независимая газета», выборы президента России стартовали 15 марта и будут продолжаться до 20:00 17 марта. В Москве голосуют горожане, имеющие постоянную московскую регистрацию, а также жители других регионов РФ, которые оформили заявление на прикрепление к избирательному участку в мегаполисе. Избирательные участки будут работать сегодня до 20:00, до этого же времени можно проголосовать онлайн.