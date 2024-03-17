Власти Нигера: Дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно

09:07 Источник: Интерфакс

Власти Нигера объявили о прекращении действия военного соглашения с США, дающего право американским военнослужащим находиться на территории этой африканской страны, сообщают в ночь на воскресенье французские СМИ.

"Правительство Нигера, учитывая стремления и интересы своего народа, приняло решение о немедленной денонсации соглашения, определяющего статус американских военных и сотрудников Пентагона на территории Нигера", - заявил в эфире телевидения своей страны представитель правительства Нигера Амаду Абдраман.

Он пояснил, что дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно и "нарушает все конституционные и демократические правила".