Власти Нигера: Дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно
09:07 17.03.2024 Источник: Интерфакс
Власти Нигера объявили о прекращении действия военного соглашения с США, дающего право американским военнослужащим находиться на территории этой африканской страны, сообщают в ночь на воскресенье французские СМИ.
"Правительство Нигера, учитывая стремления и интересы своего народа, приняло решение о немедленной денонсации соглашения, определяющего статус американских военных и сотрудников Пентагона на территории Нигера", - заявил в эфире телевидения своей страны представитель правительства Нигера Амаду Абдраман.
Он пояснил, что дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно и "нарушает все конституционные и демократические правила".
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