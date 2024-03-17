В Москве 17 марта воздух может прогреться до +8С - синоптики

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на воскресенье — до минус 2 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.