В Москве 17 марта воздух может прогреться до +8С - синоптики
09:25 17.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на воскресенье — до минус 2 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
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