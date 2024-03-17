Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»
10:26 17.03.2024
В Москве состоялся второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». В нем участвовали избиратели, голосовавшие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта. В розыгрыше победили 629 075 человек.
Всего же за два дня розыгрышей программы «Миллион призов» победителями стали более 2,26 млн горожан. Они получили призовые баллы (балл равен рублю), которые можно использовать в качестве скидок в магазинах, кафе и ресторанах, а также направить на благотворительность.
Победители после 12:00 получат SMS-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о вознаграждении. Активировать выигрышные коды победителям надо до 30 апреля включительно на сайте программы.
Напомним, москвичи, впервые принявшие участие в электронном голосовании онлайн, гарантированно начислят по 1000 призовых баллов. Горожане старше 60 лет, голосовавшие онлайн, гарантированно получат скидку в 1000 баллов на покупки в любой из аптек – партнеров акции. Избиратели не старше 25 лет получат скидку в 500 балов для оплаты подписки на онлайн-сервисах – партнерах акции.
Еще один розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 пройдет 18 марта.
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