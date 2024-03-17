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За ходом голосования на выборах президента РФ следят наблюдатели и эксперты из 129 стран - ЦИК

10:39 17.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1 115. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.

«Напомню, что Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сказала она.

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