Мосгоризбирком: В Москве на выборах уже проголосовало почти к 4,5 млн человек

11:23

В Москве на выборах президента РФ к 10:00 17 марта проголосовали почти 4,5 млн избирателей. По словам руководителя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, всего были выданы 4 млн 425 тыс. 176 бюллетеней. «Из них электронных – 3 млн 296 тыс. 281, бумажных бюллетеней – 1 млн 128 тыс. 895», – отметила глава МГИК.

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве продолжается заключительный день выборов президента РФ. Избиратели могут проголосовать до 20:00 17 марта как в электроном формате, так и на избирательных участках.