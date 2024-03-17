Гостей фестиваля «Московская масленица» на Площади Революции угостят блинами

12:20

Посетителей фестиваля «Московская Масленица» 17 марта бесплатно угостят блинами на площади Революции. По данным столичного департамента торговли и услуг, раздача блинов состоится по случаю окончания фестиваля на его площадке на площади Революции с 12:00 до 14:00.

Кроме бесплатных блинов, гости фестиваля могут получить интересные впечатления – на площадке им приготовили обширную развлекательную и познавательную программу, включающую выступления артистов, ледовые шоу и мастер-классы.

Напомним, фестиваль «Московская Масленица», проходящий в рамках «Московских сезонов», - гастрономический праздник проводов зимы и встречи весны, который проводится в этом году 11 по 17 марта. 29 фестивальных площадок устраивают проходят мастер-классы по гончарному и столярному делу, кулинарные занятия, ледовые шоу, проводят выступления прославленных фолк-коллективов, угощают горожан блинами.