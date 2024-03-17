ЦИК РФ привел текущие данные по явке на выборы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 65,05% по состоянию на 12:50 мск. Это следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ.

«Ход голосования — 65,05%», — приводятся данные на табло. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.