ЦИК РФ привел текущие данные по явке на выборы
13:05 17.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 65,05% по состоянию на 12:50 мск. Это следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ.
«Ход голосования — 65,05%», — приводятся данные на табло. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.
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