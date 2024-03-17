0
0
0
НОВОСТИ

Более 4,6 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

13:10 17.03.2024

В Москве на выборах президента РФ уже проголосовали более 4,6 млн человек. По словам руководителя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, это данные на 12:00.

«Всего выдано бюллетеней 4 млн 657 тыс. 776, из них в дистанционном электронном голосовании – 3 млн 391 тыс. 285, бумажное голосование – 1 млн 266 тыс. 491», – сообщила глава МГИК.

Напомним, на 1 января 2024 года в Москве было более 7,6 млн избирателей.

Сейчас продолжается заключительный день голосования на выборах президента России. Избиратели могут отдать голос онлайн и на избирательных участках до 20:00.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.03.2024
ЦИК РФ привел текущие данные по явке на выборы
0
84
12:20 17.03.2024
Гостей фестиваля «Московская масленица» на Площади Революции угостят блинами
0
155
11:33 17.03.2024
Все DDoS-атаки на московскую систему электронного голосования за ночь отражены
0
205
11:23 17.03.2024
Мосгоризбирком: В Москве на выборах уже проголосовало почти к 4,5 млн человек
0
223
10:39 17.03.2024
За ходом голосования на выборах президента РФ следят наблюдатели и эксперты из 129 стран - ЦИК
0
284
10:26 17.03.2024
Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»
0
337
09:25 17.03.2024
В Москве 17 марта воздух может прогреться до +8С - синоптики
0
307
09:16 17.03.2024
За ночь на 17 марта над восемью российскими регионами было уничтожено 35 БПЛА – МО РФ
0
360
09:12 17.03.2024
Недалеко от города Фукусима произошло очередное земелтрясение
0
354
09:07 17.03.2024
Власти Нигера: Дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно
0
392

Возврат к списку