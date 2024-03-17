Более 4,6 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
13:10 17.03.2024
В Москве на выборах президента РФ уже проголосовали более 4,6 млн человек. По словам руководителя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, это данные на 12:00.
«Всего выдано бюллетеней 4 млн 657 тыс. 776, из них в дистанционном электронном голосовании – 3 млн 391 тыс. 285, бумажное голосование – 1 млн 266 тыс. 491», – сообщила глава МГИК.
Напомним, на 1 января 2024 года в Москве было более 7,6 млн избирателей.
Сейчас продолжается заключительный день голосования на выборах президента России. Избиратели могут отдать голос онлайн и на избирательных участках до 20:00.
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