Около 5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
15:29 17.03.2024
В Москве на выборах президента РФ проголосовали уже примерно 5 млн человек. По словам председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, это данные на 15:00.
«Всего выдано бюллетеней – 5 млн 13 тыс. 661, из них в ДЭГ – 3 млн 515 тыс. 605, на бумаге – 1 млн 498 тыс. 56», – сообщила глава МГИК.
Как уже сообщала «Независимая газета», сегодня продолжается последний день выборов президента РФ. Голосовать в Москве можно онлайн или на избирательных участка в Москве до 20:00.
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