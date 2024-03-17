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НОВОСТИ

Около 5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

15:29 17.03.2024

В Москве на выборах президента РФ проголосовали уже примерно 5 млн человек. По словам председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, это данные на 15:00.

«Всего выдано бюллетеней – 5 млн 13 тыс. 661, из них в ДЭГ – 3 млн 515 тыс. 605, на бумаге – 1 млн 498 тыс. 56», – сообщила глава МГИК.

Как уже сообщала «Независимая газета», сегодня продолжается последний день выборов президента РФ. Голосовать в Москве можно онлайн или на избирательных участка в Москве до 20:00.

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