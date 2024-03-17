У ВСУ заканчиваются боеприпасы, они отступают – Белый дом

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеприпасы подходят к концу у Вооруженных сил Украины, ведущих бои в Донбассе, из-за чего они вынуждены отступать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им (украинцам — прим. ТАСС) нужна поддержка», — сказал он в эфире телеканала ABC.