У ВСУ заканчиваются боеприпасы, они отступают – Белый дом
17:15 17.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боеприпасы подходят к концу у Вооруженных сил Украины, ведущих бои в Донбассе, из-за чего они вынуждены отступать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им (украинцам — прим. ТАСС) нужна поддержка», — сказал он в эфире телеканала ABC.
НОВОСТИ
- 18:02 17.03.2024
- Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области
- 17:27 17.03.2024
- Участников СВО освободят от налога на имущество – поручение президента РФ
- 15:29 17.03.2024
- Около 5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
- 13:45 17.03.2024
- Результаты ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области
- 13:10 17.03.2024
- Более 4,6 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
- 13:05 17.03.2024
- ЦИК РФ привел текущие данные по явке на выборы
- 12:20 17.03.2024
- Гостей фестиваля «Московская масленица» на Площади Революции угостят блинами
- 11:33 17.03.2024
- Все DDoS-атаки на московскую систему электронного голосования за ночь отражены
- 11:23 17.03.2024
- Мосгоризбирком: В Москве на выборах уже проголосовало почти к 4,5 млн человек
- 10:39 17.03.2024
- За ходом голосования на выборах президента РФ следят наблюдатели и эксперты из 129 стран - ЦИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать